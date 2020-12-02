Акция, помогающая школьникам определиться с профессией, проходит в Нижегородской области Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" проводит в области акцию "Мой выбор" по профессиональной ориентации школьников. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В рамках акции для учащихся старших классов, воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, школьников с ограниченными возможностями здоровья проводятся экскурсии по предприятиям, учреждениям и коммерческим организациям. Подростки знакомятся с рабочими процессами, общаются с сотрудниками, узнают об особенностях той или иной профессии, о ситуации на рынке труда и востребованности различных специальностей.

Региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина организовала для старшеклассников гимназии №67 и школы-интерната №65 Нижнего Новгорода экскурсию в один из отелей города. Подростки ознакомились со стандартами содержания номеров, посмотрели, как встречают и обслуживают гостей. Управляющая рассказала ребятам об особенностях гостиничного бизнеса, работе в период пандемии, какими знаниями и качествами должны обладать сотрудники, где готовят специалистов гостиничного дела, и какие личные качества нужно развивать в себе для этой работы.

По словам Ольги Никитиной, такие профориентационные мероприятия помогают детям с инвалидностью не опускать руки. Они узнают, что для них тоже есть работа, и в дальнейшем есть возможности найти свое дело и приносить пользу.

"Я считаю, что подобные акции крайне важны. Они помогают детям "примерить на себя" разные профессии и выбрать из всего многообразия ту, что им по душе. Не ошибиться и сделать правильный выбор, который потом принесет им профессиональный успех и удовлетворение жизнью", - сказала координатор партпроекта.

А старшеклассники из Сормовского района побывали на крупной стройплощадке жилого комплекса. Ученики познакомились со строительным процессом, начиная от закладки фундамента дома до дизайнерского оформления квартир, увидели работу разных специалистов.

"Мы с удовольствием приняли участие в акции "Мой выбор". Ведь одно из самых важных решений в жизни каждого человека – выбор профессии, потому что это во многом определяет всю его дальнейшую судьбу. Мы пригласили ребят на строительную площадку, чтобы они поняли, что стройка – это очень интересный, многоплановый и сложный механизм. И здесь очень много разных специальностей – от каменщика до архитектора. И приятно было видеть, что ребятам действительно интересно, они задавали много вопросов. Строительная отрасль нуждается в молодых и активных специалистах. Есть потребность, как в линейных работниках, так и в высококвалифицированных и ультрасовременных. И будем очень рады, если кто-то из школьников сегодня заинтересовался и в дальнейшем захочет связать свою профессию со строительством", - рассказал депутат думы Нижнего Новгорода, генеральный директор Нижегородской девелоперской компании Михаил Иванов.

Акция "Мой выбор" проводится в Нижегородской области второй год в рамках деятельности Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия" и приурочена к Международному дню образования. За время проведения акции в регионе были организованы экскурсии для школьников на такие заводы, как "Красное Сормово", "Красный якорь", "Теплообменник", предприятие по производству бронированных автомобилей, НПП "Салют", хлебозавод, в IT-компании, медицинские центры, ветеринарные клиники, лесничество, сельхозпредприятия, магазины, гостиницы, строительные площадки и другие.