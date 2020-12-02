Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 января 2021 15:48  [77] ВТБ прокомментировал продление программы "Ипотека с господдержкой"
22 января 2021 15:41  [49] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области
22 января 2021 15:35  [71] Отдел ГИБДД в Автозаводском районе возобновляет работу
22 января 2021 15:06  [67] Акция, помогающая школьникам определиться с профессией, проходит в Нижегородской области
22 января 2021 14:55  [77] Студенты Мининского университета будут обучаться по программам непрерывного образования
22 января 2021 14:41  [148] Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 22 января
22 января 2021 14:29  [161] Павловскую ЦРБ оштрафуют из-за COVID-нарушений
22 января 2021 13:58  [101] Опасные трамвайные пути на Окском съезде отремонтируют в 2021 году
22 января 2021 13:42  [118] Нижегородский филиал "Т Плюс" вложил 520 млн рублей в тепловые сети Дзержинска и Кстова
22 января 2021 13:15  [99] АПЗ получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту
Общество

ВТБ прокомментировал продление программы "Ипотека с господдержкой"

22 января 2021 15:48  [77] Общество

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников прокомментировал продление программы "Ипотека с господдержкой".

"ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки. Мы считаем, что это станет последовательным шагом по сохранению доступности жилищных кредитов для населения на крайне благоприятных условиях. Субсидии государства своевременно и эффективно поддержали граждан и строительную отрасль и, во многом, способствовали рекорду российского ипотечного рынка, который в прошлом году превысил 4 трлн рублей по объему продаж", - пояснил он.

Анатолий Печатников напомнил об экономической выгоде для покупателей, которая не должна перекрываться ростом цен на недвижимость.

"На наш взгляд, в этом заключается основная задача Правительства по реализации условий госпрограммы на 2021 год. Поэтому точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом", - добавил он.

В линейке российских банков средние ставки по ипотеке, которые во многом зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, пока еще не достигли уровня в 6,5%, поэтому у граждан сохраняется стимул решить свой жилищный вопрос с максимальной выгодой. На сегодняшний день каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках госпрограммы (объем выдач по ней превысил 1 трлн рублей). Сокращение спроса не ожидается.

"Мы видим, что сниженная ставка благотворно влияет на семейный бюджет российских заемщиков. Согласно статистике ВТБ, средний размер платежа по ипотеке к концу прошлого года снизился с 30 до 25% от дохода ипотечных клиентов. Сохраняется и высокий уровень их платежной дисциплины, чему, во многом, способствует возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов. В очередной раз подчеркнем, что сниженные ставки и продление условий льготной ипотеки, по нашей оценке, не должны стать поводом для возникновения на рынке России "ипотечного пузыря", - обратил внимание Анатолий Печатников.

Дополнительную поддержку получит и строительная отрасль. В прошлом году госпрограмма способствовала сохранению темпов ввода нового жилья, привлечению новой рабочей силы, развитию смежных отраслей экономики. Пролонгация ее условий будет стимулировать рост числа новых проектов в строительном секторе и позволит удержать набранный высокий темп строительства комфортного жилья для граждан России, обеспечив выполнение национальных задач.

"Если программа завершится в конце 2021 года, то сроки ее реализации будут сопоставимы с предыдущей программой господдержки, которая была запущена в марте 2015 года и завершилась в конце 2016-го. Тогда за время действия программы заемщики оформили 513 тысяч льготных кредитов на 928 млн рублей по ставке 12% (изначально – 13%). Эффект от нынешней госпрограммы уже оказался несравнимо выше. ВТБ на сегодняшний день выдал свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%. Со своей стороны, в 2021 году ВТБ также готов удовлетворить спрос всех клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения", - резюмировал заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Ипотека Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph