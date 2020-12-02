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Бизнес

"Половина безналичных платежей в 2021 году будет осуществляться смартфонами", - прогноз ВТБ

22 января 2021 17:25  [34] Бизнес

Фото: ВТБ

Половина безналичных платежей в 2021 году будет осуществляться смартфонами, а также другими "умными" гадежтами. Такие прогнозы сделали специалисты ВТБ.

По данным банка, в прошлом году путем токенизированных операций проводилась треть розничных безналичных платежей в России, а в 2019 году - около четверти.

В целом на технологии бесконтактной оплаты в 2020 году приходилось почти 92% безналичных транзакций россиян. Доля бесконтактных платежей год к году выросла на 7,5 п.п.: в конце 2019 года бесконтактными картами и смартфонами с приложениями PAY россияне оплачивали 84,5% покупок. В 2021 году доля бесконтактной оплаты вырастет еще на 2-3 п.п., прогнозируют в ВТБ. Сегодня возможностями бесконтактной оплаты оборудовано 97% POS-терминалов ВТБ, которые работают, в том числе, для оплаты смартфонами с помощью NFC-модуля.

Технология бесконтактных платежей стала одним из факторов ускоренного перехода россиян на безналичные расчеты: в прошлом году доля транзакций по оплате картами впервые в России превысила операции по снятию наличных. Это следствие многолетнего тренда изменения потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты, но пересечение "медианы" пришлось на 2020 год.

"Структурный сдвиг в наличных и безналичных платежах совершила пандемия. Однако в целом картина соответствует нашим долгосрочным прогнозам: в 2020 году безналичным способом проводилось более половины платежей. Ускоренный рост этой доли могут обеспечить отрасли, в которых доля безналичного оборота существенно выше рыночной и приближается к 100% - это, например, оплата транспорта или сегмент интернет-торговли, который продемонстрировал в прошлом году существенный рост", - рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

"Одним из драйверов этого процесса станет бурный рост популярности токенизированных операций. Доля платежей с помощью смартфонов, по нашим прогнозам, будет расти ускоренными темпами и уже в этом году может по большинству категорий достичь 50% в обороте безналичных платежей", - добавил он.

По словам вице-президента ВТБ, выигрывают от новой технологии прежде всего клиенты банка: в век роста скоростей жизни людям все чаще жаль времени на оплату наличными, а оплата смартфоном занимает всего 1-3 секунды.

"Также использование технологии Pay позволяет избежать контакта пользователя с платежным терминалом, так как авторизация происходит на уровне гаджета и даже при совершении крупных покупок не требует введения PIN-кода. Это имеет особую значимость в период пандемии. Кроме того, возможность оплачивать покупки с помощью смартфона избавляет от необходимости всегда иметь при себе банковскую карту и снижает риск утери или кражи этой карты и использования ее злоумышленниками для списания денежных средств", - поясняет Алексей Киричек.

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Теги:
Банки Технологии
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