Двое подростков из детского дома пропали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двое воспитанников детского дома пропали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь" 22 января 2021 года.

Накануне из Первого санаторного детского дома, находящегося по адресу: ул. Никиты Рыбакова,14а, ушли 14-летние Тимофей Маслеев и Кристина Кривоногова. Дети не вернулись до сих пор.

Тимофей Маслеев ростом 160 см, среднего телосложения. У него темно-русые волосы и темные глаза. В день исчезновения был одет в желтую куртку, черные спортивные штаны, черную шапку и серые кроссовки.

Кристина Кривоногова ростом 160 см, среднего телосложения. У девочки рыжие волосы. Была одета в серо-желтую куртку, черные штаны и вязаную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.