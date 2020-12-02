"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 января 2021 17:49  [94] Двое подростков из детского дома пропали в Нижнем Новгороде
22 января 2021 17:22  [122] Новая должность появится в нижегородских школах
22 января 2021 16:50  [122] Юрий Шалабаев проверил нижегородскую школу после ремонта
22 января 2021 15:57  [140] Полицейские призвали нижегородцев не участвовать в митингах 23 января
22 января 2021 15:48  [133] ВТБ прокомментировал продление программы "Ипотека с господдержкой"
22 января 2021 15:41  [142] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области
22 января 2021 15:35  [140] Отдел ГИБДД в Автозаводском районе возобновляет работу
22 января 2021 15:06  [104] Акция, помогающая школьникам определиться с профессией, проходит в Нижегородской области
22 января 2021 14:55  [129] Студенты Мининского университета будут обучаться по программам непрерывного образования
22 января 2021 14:41  [214] Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 22 января
Общество

Двое подростков из детского дома пропали в Нижнем Новгороде

22 января 2021 17:49  [94] Общество

Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двое воспитанников детского дома пропали в Нижнем Новгороде.  Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь" 22 января 2021 года.

Накануне из Первого санаторного детского дома, находящегося по адресу: ул. Никиты Рыбакова,14а, ушли 14-летние Тимофей Маслеев и Кристина Кривоногова. Дети не вернулись до сих пор.

Тимофей Маслеев  ростом 160 см, среднего телосложения. У него темно-русые волосы и темные глаза. В день исчезновения был одет в желтую куртку, черные спортивные штаны, черную шапку и серые кроссовки.

Кристина Кривоногова ростом 160 см, среднего телосложения. У девочки рыжие волосы. Была одета в серо-желтую куртку, черные штаны и вязаную шапку. 

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Поиск Сироты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph