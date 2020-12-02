Нижегородцы сожалеют об уходе Сергея Злобина с поста главы Минобра Политика

Сергей Злобин Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жители Нижегородской области выражают сожаления по поводу ухода Сергея Злобина с поста министра образования, науки и молодежной политики региона.

Свои комментарии подписчики аккаунта Instagram Сергея Злобина оставляют у него на странице в сети Интернет.

Одна из подписчиц от себя и от коллектива Нижегородского кадетского корпуса им.Маргелова благодарит Сергея Злобина за его работу.

"До последнего надеялись, что Ваш уход с поста - слухи. Нет... Очень огорчены. Сергей Васильевич, желаем Вам успехов и дальнейшего саморазвития. Спасибо Вам за все. Коллектив ГБОУ НКК", - написала она.

Все комментарии об увольнении Сергея Злобина звучат в подобном ключе.

"Очень расстроила последняя новость. Несколько раз обращалась с вопросами и проблемами - всегда получала консультации и реальную помощь. Благодарю! Желаю успехов!", - пишет другая подписчица.

"Сергей Васильевич, присоединяюсь к пожеланиям! Спасибо за помощь и поддержку в такое тяжелое время. Это дорогого стоит. Успехов Вам в дальнейшей работе и карьере!", - добавляет еще одна пользовательница Instagram.

На все комментарии Сергей Злобин отвечает "Спасибо!".

Напомним, что чиновник занял пост министра в январе 2018 года.

Сергей Васильевич Злобин родился 7 августа 1975 года в городе Пермь. Получил два высших образования: педагогическое и экономическое. Имеет опыт работы учителем истории и обществознания, заместителем директора, а также директором школы.