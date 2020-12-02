Автозаводские библиотекари предложили нижегородцам делать шелфи.
Суть нового тренда, набирающего популярность в соцсетях - фотографии полок с книгами (полка в переводе на английский язык shelf).
Считается, что такие снимки отражают интересы пользователей соцсетей. Шелфи еще называют селфи для интеллектуалов.
Кстати, те, у кого нет личной библиотеки, могут воспользоваться услугами библиотечного фонда, сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.
В частности, сделать снимки можно в Центре деловой и правовой информации по адресу: Нижний Новгород, пр. Кирова, 6.
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