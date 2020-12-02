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Культура и отдых

Автозаводские библиотекари предложили нижегородцам делать шелфи

23 января 2021 11:04  [17] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Автозаводские библиотекари предложили нижегородцам делать шелфи.

Суть нового тренда, набирающего популярность в соцсетях - фотографии полок с книгами (полка в переводе на английский язык shelf).

Считается, что такие снимки отражают интересы пользователей соцсетей. Шелфи еще называют селфи для интеллектуалов.

Кстати, те, у кого нет личной библиотеки, могут воспользоваться услугами библиотечного фонда, сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

В частности, сделать снимки можно в Центре деловой и правовой информации по адресу: Нижний Новгород, пр. Кирова, 6.

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