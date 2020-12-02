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Экономика

Сливочное масло в Нижегородской области подешевело на 1,4%

23 января 2021 13:18  [2] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сливочное масло в Нижегородской области подешевело на 1,4%.

Снижение цен на масло, яблоки и гречневую крупу зафиксировано в Нижегородской области.

Как сообщает минэконоразвития региона, ссылаясь на данные Нижегородстата, в период с 11 по 18 января средняя цена на сливочное масло уменьшилась на 1,4% (с 572,89 до 564,61 за кг), яблоки подешевели на 0,5% (с 93,50 до 93,03 за кг), гречневая крупа на 0,5% (с 92,47 до 92,02 за кг).

Также зарегистрировано снижение средних цен белокочанную капусту, пшено, вермишель, сахар, пшеничную муку высшего сорта.

Напомним, цену на яйца первой категории планируется "заморозить" в Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Саносян по итогам рабочего совещания с компаниями - производителями яиц.

Для того, чтобы остановить рост цен, планируется заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о том, чтобы зафиксировать максимальную цену на этот товар. В первую очередь соглашение коснется нижегородских производителей.

Ранее Глеб Никитин особо отмечал роль нижегородского УФАС – главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.

"Необоснованное завышение стоимости товаров первой необходимости недопустимо", – подчеркнул глава региона.

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Теги:
Продовольствие Цены
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