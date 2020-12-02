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Общество

Энергосервисный контракт будет разработан для улучшения качества уличного освещения в Лукоянове

23 января 2021 14:52  [84] Общество
Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Губернатор Глеб Никитин побывал с рабочей поездой в Лукояновском районе.

Глава региона отметил, что от жителей райцентра поступает немало жалоб на уличное освещение. Для решение проблемы необходимо разработать энергосервисный контракт, соответствующее поручение дано главе МСУ Лукояновского района Сергею Малышеву.

Причем в первоочередном порядке следует улучшить качество освещения на ул. Пушкина, жители которой направляют большую часть обращений, заявил губернатор.

Глеб Никитин отметил, что реализация энергосервисного контракта позволит увеличить число световых приборов уличной сети, произвести замену светоточек на более экономичные, обладающие большей световой отдачей.

По словам губернатора, у ряда муниципалитетов - Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса - уже есть успешный опыт реализации таких контрактов.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, также в ходе рабочей поездки глава Глеб Никитин обсудил ситуацию с качеством водоснабжения в районном центре.

Как заявил Сергей Малышев, жители в рамках регионального проекта "Вам решать" проголосовали за модернизацию водоснабжения в верхней части Лукоянова, где проживает почти четверть населения райцентра.

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ региона Михаилу Морозову совместно с руководством района подготовить решение для улучшения качества водоснабжения остальной части Лукоянова.

"Ситуация связана не столько с состоянием сетей, сколько с некачественной работой профильного муниципального предприятия. Решить этот вопрос можно достаточно оперативно: необходимо принять оперативные меры для улучшения качества воды и более тщательно работать с обращениями жителей", - сказал глава Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин ЖКХ
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