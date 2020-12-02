Нижегородские волонтеры принимают заявки на установку памятников участникам войны.
Если у родственников участников войны нет материальной возможности, можно обратиться с соответствующей заявкой. После того, как будут проверены данные документов, будет приниматься решение о воможности установки мемориала.
К данной работе будут привлечены партнеры, которые окажут необходимую помощь.
По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", в рамках проекта "Память героев" в Нижегородской области было установлено 56 новых памятников-участникам Великой Отечественной войны.
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Заявку на установку памятника можно оставить по телефону Волонтеров Победы Нижегородской области: 8(831) 410-81-10.
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