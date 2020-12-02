Фото: nne.ru
Реставрация Крестовоздвиженского храма стартовала в Балахне.
Кирпичная Крестовоздвиженская церковь возведена в Балахне в первой половине XVIII века. В 1926 году храм закрыли, здание приспособили под краеведческий музей. Позже здание использовалось организациями пищепрома.
В конце декабря 2014 года храм передали Нижегородской епархии.
Как сообщили в Нижегородской митрополии, в настоящее время завершается реставрация кирпичной кладки четверика. На следующем этапе работ будут восстановлены монолитный пояс и кирпичная кладка восьмерика храма. По предварительным прикидкам, на работы уйдет по меньшей мере три года.
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