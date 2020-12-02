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Политика

Использование для несогласованной акции Большой Покровской создало угрозу безопасности нижегородцев, - Оксана Кислицына

23 января 2021 20:21  [64] Политика

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области и сотрудники его аппарата 23 января осуществляли мониторинг ситуации на месте проведения несанкционированного публичного мероприятия на улице Большой Покровской.

По мнению регионального омбудсмена Оксаны Кислицыной, использование для протестной акции главной пешеходной улицы областного центра создало не только неудобства для нижегородцев, но и прямую угрозу их безопасности.

"Само по себе проведение несогласованного мероприятия является нарушением законодательства. Однако выбор для него улицы Большой Покровской - очень циничное, на мой взгляд, решение организаторов. Сейчас это самое праздничное и украшенное общественное пространство в городе. В выходной день за еще новогодним настроением сюда приехали тысячи людей, в том числе и пожилые граждане, и совсем маленькие дети. Для них оказаться в эпицентре протестной акции - не только дискомфортно, но просто-напросто опасно", - заявила Оксана Кислицына.

"Могли пострадать приехавшие погулять люди. Жаль, что организаторы не подумали об этом", - отметила Оксана Кислицына.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области уважает право каждого на собственное мнение, но напоминает о необходимости действовать в рамках правового поля и недопустимости участия в несанкционированных публичных мероприятиях.

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