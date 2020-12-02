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Общество

Нижний Новгород присоединится к Всероссийскому проекту "Мост памяти"

24 января 2021 12:40  [109] Общество

Фото: Организаторы

Нижний Новгород присоединится к Всероссийскому проекту "Мост памяти".

Как сообщили во Всероссийской общественной организации "Боевое Братство", проект направлен на формирование позитивного исторического облика России как экономически значимого государства с огромным энергетическим, промышленным и интеллектуальным потенциалом.

Проект призван сформировать историческую память и предотвратить искажение исторических фактов о Великой Отечественной войне. Одной из основных задач является патриотическое и нравственное воспитание молодежи через изучение истории.

На едином информационном ресурсе будут объединены исторические сведения о городах-героях, городах трудовой доблести, предприятиях и тружениках тыла, ковавших Великую Победу, а также цифровизация памятников и монументов Великой Отечественной войны.

"Мост памяти" объединит 20 городов трудовой доблести и 10 городов городов-героев в один историко-географический кластер. В рамках проекта будут собраны и оцифрованы исторические материалы, сделаны фотографии для публикаций в СМИ о памятниках архитектуры и исторических местах, связанных с периодом Великой Отечественной войны.

Кроме того, историко-географическая часть проекта поможет развивать программу развития внутреннего туризма в городах трудовой доблести.

Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" было присвоено 2 июля 2020 года согласно указу президента РФ Владимира Путина. Ранее за присвоение этого звания проголосовали 846 тысяч жителей Нижегородской области.

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Теги:
Патриотизм
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