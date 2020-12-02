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Общество

Администрация не смогла оспорить срок расселения домов в Нижегородском районе

25 января 2021 09:20  [30] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация не смогла оспорить срок расселения домов в Нижегородском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 января 2021 года.

Ранее в ходе проверки установлено, что постановлениями администрации еще в 2017 году три дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Их адреса: ул. Дальняя, д.17 (литер А), коттеджный поселок "Зеленый город", 3 литер, пер. Плотничный, д. 14 (литер А).

Этим же постановлением установлены сроки сноса данных домов силами собственников помещений и отселения жителей домов до 30 декабря 2030 года.

Пустующие дома представляют угрозу для жизни и здоровья, поэтому прокурор обратился в суд который поддержал прокуроров.

При этом, администрация подала апелляционную жалобу.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда в январе 2021 года принятое решение оставлено без изменения, а жалоба администрации - без удовлетворения.

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Теги:
Прокуратура Снос
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