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Бизнес

Банк "Открытие" и "Открытие Факторинг" реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспорта

25 января 2021 10:21  [68] Бизнес

"Открытие Факторинг" при содействии банка Открытие и ГК "УЛК" заключили договор факторингового обслуживания экспортных поставок по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках первого транша "Открытие Факторинг" профинансировала поставки пиломатериалов и пеллет (биотоплива из древесных отходов) покупателям в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Китае и Египте. Экспортер – ГК "УЛК", крупнейший в России лесной холдинг по заготовке и производству пиломатериалов.

Экспортный факторинг помогает участникам ВЭД получить деньги без залога сразу после поставки товаров в адрес нерезидентов России. Это позволяет экспортеру не только пополнять оборотный капитал компании и более эффективно управлять денежными потоками, но и открывает возможности для увеличения объема продаж по всему миру.

"Для нас эта сделка прецедентная, поскольку мы впервые предложили факторинговый продукт для финансирования экспортных поставок. Планируем и далее развивать свою продуктовую линейку для участников внешнеэкономической деятельности", - рассказала директор "Открытие Факторинг" Елена Думенкова.

"Сделка осуществлена в рекордно короткие сроки. У клиента новый продукт нашел позитивный отклик. В дальнейшем мы будем использовать его как типовой продукт для финансирования кассовых разрывов экспортеров", - добавила начальник управления АПК, торговли и финансового сектора банка "Открытие" Ирина Король.

Компании группы "УЛК" занимаются заготовкой и переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Лесной холдинг – активный участник внешнеторговой деятельности, партнеры компании расположены по всему миру.

"Наша компания ранее не пользовалась таким инструментом как факторинг. В процессе подготовки сделки мы для себя отметили, что он действительно является актуальным для компании, решает вопрос кассовых разрывов, так как с момента отгрузки продукции с завода до получения полной оплаты существует разрыв во времени. Данный инструмент позволяет компании оперативно привлечь необходимую ликвидность. Мы благодарим коллег из банка "Открытие" и "Открытие Факторинг" за проработку и реализацию сделки", - резюмировала заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "ГК "УЛК" Татьяна Зенина.

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Теги:
Банки Открытие Экспорт
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