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Культура и отдых

"Студенческие годы – самый удивительный период в жизни каждого", - Евгений Люлин

25 января 2021 10:26  [58] Культура и отдых

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин направил поздравление с Днем российского студенчества.

"Студенческие годы – самый удивительный и насыщенный яркими событиями период в жизни каждого. Это время напряженного труда, получения необходимого багажа знаний и навыков, первых профессиональных успехов, но вместе с тем, это пора молодости, расцвета, надежд, радости, любви, огромных планов на будущее и самых смелых идей.

Сегодня у нижегородских студентов есть возможность получить достойную профессию в любой сфере деятельности. Наш регион гордится большим количеством высших и средних профессиональных учебных заведений, которые выпускают в свет будущих инженеров, врачей, учителей, управленцев, музыкантов и других специалистов.

Дорогие друзья! Цените каждый миг студенческой жизни, смело идите к поставленным целям и покоряйте свои жизненные вершины. Желаю здоровья, интересной учебы, незабываемых впечатлений и веры в свои силы!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Студенты
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