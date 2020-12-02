"Нижегородские студенты – это интеллектуальный авангард", – Олег Лавричев Культура и отдых

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем российского студенчества.



"Студенческие годы – самые яркие в жизни каждого из нас. Это время смелых мечтаний, амбициозных планов, поисков, открытий и, конечно, веселых авантюр. На всю жизнь с нами остаются воспоминания о том, как сдавали сложные экзамены, ловили удачу в зачетки, писали шпаргалки и проводили летние каникулы в студенческих лагерях.

Прошлый год оказался непростым, однако вы не только успешно освоили формат дистанционного обучения и не снизили качество своего образования, но и проявили активную жизненную позицию и желание помогать людям, принимая участие в борьбе с пандемией коронавируса в качестве волонтеров.

Особо хочу отметить преподавателей – тех, кто передает свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов. Благодаря вам нижегородские вузы традиционно входят в рейтинги самых престижных образовательных учреждений не только в России, но и в мире, сохраняя традиции блестящего образования.

Тысячи нижегородских студентов – это интеллектуальный авангард и главный потенциал нашего региона. Вам, сегодняшним студентам, уже завтра предстоит шагнуть в большой мир и воплотить в жизнь все идеи, мечты и надежды. Помогут вам в этом знания и навыки, приобретенные в студенческие годы. И я уверен, что вы сможете сделать это на нашей Нижегородской земле.

Желаю вам успехов в учебе, креативных идей, неиссякаемой энергии и оптимизма!" – отмечается в поздравлении.