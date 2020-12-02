"Нижегородские студенты – это интеллектуальный авангард", – Олег Лавричев

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем российского студенчества.
"Студенческие годы – самые яркие в жизни каждого из нас. Это время смелых мечтаний, амбициозных планов, поисков, открытий и, конечно, веселых авантюр. На всю жизнь с нами остаются воспоминания о том, как сдавали сложные экзамены, ловили удачу в зачетки, писали шпаргалки и проводили летние каникулы в студенческих лагерях.
Прошлый год оказался непростым, однако вы не только успешно освоили формат дистанционного обучения и не снизили качество своего образования, но и проявили активную жизненную позицию и желание помогать людям, принимая участие в борьбе с пандемией коронавируса в качестве волонтеров.
Особо хочу отметить преподавателей – тех, кто передает свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов. Благодаря вам нижегородские вузы традиционно входят в рейтинги самых престижных образовательных учреждений не только в России, но и в мире, сохраняя традиции блестящего образования.
Тысячи нижегородских студентов – это интеллектуальный авангард и главный потенциал нашего региона. Вам, сегодняшним студентам, уже завтра предстоит шагнуть в большой мир и воплотить в жизнь все идеи, мечты и надежды. Помогут вам в этом знания и навыки, приобретенные в студенческие годы. И я уверен, что вы сможете сделать это на нашей Нижегородской земле.
Желаю вам успехов в учебе, креативных идей, неиссякаемой энергии и оптимизма!" – отмечается в поздравлении.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+