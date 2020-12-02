Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 января 2021 10:53  [71] "Нижегородские студенты – это интеллектуальный авангард", – Олег Лавричев
25 января 2021 10:26  [57] "Студенческие годы – самый удивительный период в жизни каждого", - Евгений Люлин
25 января 2021 10:12  [77] Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем студента
23 января 2021 11:04  [368] Автозаводские библиотекари предложили нижегородцам делать шелфи
21 января 2021 09:11  [250] Варнавинский музей представил виртуальную прогулку
19 января 2021 16:40  [319] Фестиваль немецкого кино пройдет в Нижнем Новгороде
18 января 2021 10:35  [266] Количество просмотров в Wink увеличилось на 70% за новогодние праздники
16 января 2021 21:29  [420] Почти 1,5 млрд рублей направят на благоустройство в Нижегородской области в 2021 году
16 января 2021 15:50  [478] Нижегородский театр "Комедiя" показал взрослую историю в детском саду
15 января 2021 18:05  [369] Поток туристов в Нижегородскую область достиг 96 тысяч человек в праздники
Культура и отдых

"Нижегородские студенты – это интеллектуальный авангард", – Олег Лавричев

25 января 2021 10:53  [71] Культура и отдых

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем российского студенчества.

"Студенческие годы – самые яркие в жизни каждого из нас. Это время смелых мечтаний, амбициозных планов, поисков, открытий и, конечно, веселых авантюр. На всю жизнь с нами остаются воспоминания о том, как сдавали сложные экзамены, ловили удачу в зачетки, писали шпаргалки и проводили летние каникулы в студенческих лагерях.

Прошлый год оказался непростым, однако вы не только успешно освоили формат дистанционного обучения и не снизили качество своего образования, но и проявили активную жизненную позицию и желание помогать людям, принимая участие в борьбе с пандемией коронавируса в качестве волонтеров.

Особо хочу отметить преподавателей – тех, кто передает свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов. Благодаря вам нижегородские вузы традиционно входят в рейтинги самых престижных образовательных учреждений не только в России, но и в мире, сохраняя традиции блестящего образования.

Тысячи нижегородских студентов – это интеллектуальный авангард и главный потенциал нашего региона. Вам, сегодняшним студентам, уже завтра предстоит шагнуть в большой мир и воплотить в жизнь все идеи, мечты и надежды. Помогут вам в этом знания и навыки, приобретенные в студенческие годы. И я уверен, что вы сможете сделать это на нашей Нижегородской земле.

Желаю вам успехов в учебе, креативных идей, неиссякаемой энергии и оптимизма!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Праздники Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph