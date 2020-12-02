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Экономика

Инвесторы не проявляют инициативу для развития Сормовского парка

25 января 2021 11:45  [84] Экономика

Фото: С сайта Сормовского парка

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Инвесторы не обращались в администрацию Нижнего Новгорода с предложением заключить концессионное соглашение для развития Сормовского парка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Ранее предполагалось, что с участием концессионера будет благоустроена парковая набережная, построен понтонный мост до ул. Ярошенко, реконструирована центральная аллея и "зеленый театр". Руководство ООО "Сормовский парк" (бессрочный арендатор общественного пространства) говорило, что данные работы невозможно осуществить без инвестора.

"Концессионные соглашения в отношении территорий и деятельности Сормовского парка не заключались. Инициатив от инвесторов по заключению концессионного соглашения в администрацию Нижнего Новгорода также не поступало", - сообщили НИА "Нижний Новгород" 25 января в администрации города.

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Теги:
Инвестиции Парки Сормовский район
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