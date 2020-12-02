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Бизнес

Более 70 тысяч Татьян застраховали жизнь и купили ОСАГО в Группе "Открытие"

25 января 2021 11:58  [66] Бизнес

Более 70 тысяч Татьян в 2020 году застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Входящие в финансовую группу "Открытие" компании "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" по традиции подсчитали количество клиенток Татьян в преддверии Татьяниного дня 25 января.
В 2019 году свою жизнь в финансовой группе застраховали около 8 тысяч Татьян, в 2020 году - почти 10 тысяч. А полисы ОСАГО для своей машины в компании "Росгосстрах" приобрели порядка 61 тысяч автомобилисток с этим именем.

Татьяны доверили компании "Росгосстрах Жизнь" почти 1,9 млрд рублей. По-прежнему чаще всего они покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) - этот продукт оформлен у 56% клиенток с таким именем. У каждой третьей Татьяны есть ИСЖ сроком на 5 лет, а каждая четвертая оформила "детский" продукт (НСЖ, страхование от критических заболеваний, от несчастного случая и так далее).

Больше всего Татьян заключили новый договор с "Росгосстрах Жизнь" в 2019 году: тогда к компании присоединилось более 3,7 тысячи девушек и женщин с таким именем. В 2020 году по сравнению с 2019 годом их стало больше на 2 099, или на 20%. Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".

Действующим полисом ОСАГО от "Росгосстраха" владеет почти 61 тысяча автомобилисток по имени Татьяна. Причем, в последние три года количество Татьян, страхующих в компании свою автогражданскую ответственность, постоянно растет: в 2018 году их было чуть более 42,7 тысяч, а в 2019 году - 55,5 тысяч.

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Теги:
Банки Открытие Страхование
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