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Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
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Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 25 по 31 января 2021 года

25 января 2021 12:01  [52] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 25 по 31 января.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя": 26 января - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);
27 января - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+);
28 января - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

27,28 января - балет "Белоснежка" (0+);
29 января - либретто по повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" - "Черевички" (6+);
30 января - музыкальная комедия "Ханума" (12+);
31 - января - балет по поэме Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького

26 января - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
27 января - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);
28 января – спектакль по произведениям Виктории Токаревой "Параллельные влюбленности" (16+);
29,30 января - спекталь по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" (12+);
30, 31 января - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Бестолочь" ("La bonne Anna") (16+);
31 января - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя

29,30 января - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" (12+);
31 января - спектакль по пьесе Александра Грибоедова "Горе от ума" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

29,30 января - спектакль по сказке "Доктор Айболит"(6+);
31 января - спектакль-игра "Про маленького дракона" (6+).

Детский театр "Вера":

26 января - спектакль по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" (12+);
29,30 января - спектакль по пьесе Юлии Поспеловой "Бах-бах-бах" - "Поезд на фронт" (6+);
31 января - спектакль "Домик для царя зверей" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:
31 января - мюзикл по мотивам повести Александра Пушкина "Дубровский" (12+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

28 января - программа "Космическая книга странствий" (6+),программа "Розетта" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
29 января - программа "Парад планет" (6+),программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+),программа "Небо зимы" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
30 января - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),программа "Парад планет" (6+),программа "Естественный отбор" (12+),программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
31 января - программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+),лекция "Звездное небо зимы" (6+),программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+),программа "Небо зимы" (12+).

Музеи

НГХМ: 30 января – онлайн-лекция "Феномен передвижничества. Организация и особенности творчества передвижников" (читает Ольга Чижус).

В настоящее время открыты следующие выставки:

Усадьба Рукавишниковых: выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: выставочная программа "Инновация-2020" (12+), инсталляция Анастасии Потемкиной "Когда цветы не отбрасывают тени" (12+), три инсталляции Дмитрия Морозова "Интерфейс происходящего" (12+), выставка работ Екатерины Муромцевой, созданных совместно с жителями и сотрудниками домов престарелых (12+), инсталляция Ивана Чемакина "ДОБ-2 — Добыча Обезьян" (12+).

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Теги:
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