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Политика

"Необходимо объединять усилия промпредприятий и научно-исследовательских институтов", - Евгений Люлин

25 января 2021 14:12  [108] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил Дзержинский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева в преддверии российского Дня студента, который отмечается ежегодно 25 января.

Спикер регионального парламента встретился с руководством института и обсудил перспективы. В Дзержинске разработана и уже реализуется концепция профориентационного обучения, проходят обучающие семинары для школьных преподавателей химии и встречи с профессорами НГТУ.

Также в институте состоялась встреча со студенческим активом. Студенты задавали самые разные вопросы – о работе Законодательного Собрания, о качествах, необходимых для руководителя, о программе по подготовке к 100-летию Дзержинска.

"Студенческая жизнь – самая яркая и интересная пора. Приятно видеть, что молодые преподаватели и студенты ведут серьезную научную деятельность. Дзержинский политехнический институт – учебное заведение, очень известное в нашей стране, одно из ведущих. Его выпускники работают в области химии, химического производства во многих регионах", - сказал Евгений Люлин.

Кроме того, Евгений Люлин и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов посетили ООО "ОКАПОЛ" в Дзержинске. Как сообщил генеральный директор ООО "ОКАПОЛ" Дмитрий Огородцев, предприятие реализует проект по созданию технологического комплекса по производству пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Мощность производства – 5 тысяч тонн готовой продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составляет 340 млн рублей.

"ОКАПОЛ" - динамично развивающееся предприятие. Здесь ведутся научные разработки и создаются совершенно новые полимерные материалы. Это команда творческих и грамотных людей, среди которых много выпускников Дзержинского филиала Политеха. Необходимо объединять усилия промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, развивая химическую отрасль", - подчеркнул Евгений Люлин.

Напомним, год назад ООО "ОКАПОЛ" организовало в Дзержинске импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров. Благодаря реализации проекта в регионе создается 150 новых рабочих мест.

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Теги:
Дзержинск Законодательное собрание Производство
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