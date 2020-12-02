Экс-сотрудница нижегородского СИЗО пойдет под суд за передачу телефонов в изолятор

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Экс-сотрудница нижегородского СИЗО № 1 пойдет под суд за передачу телефонов в изолятор. Об этом сообщили в региональном СУ СК России 25 января 2021 года.
По версии следствия, с июля по ноябрь 2020 года она неоднократно проносила мобильные телефоны и зарядные устройства в режимную зону, где передавала их подследственным за деньги. Взятки составляли от 6 тысяч до 21 тысячи рублей за каждую передачу.
В ноябре сотрудница была задержана, свою вину она признала. Из органов ГУФСИН она уволена.
Дело направлено в суд.
Добавим, что случаи передачи мобильных телефонов в СИЗО или колонии происходят довольно часто. К примеру, в июне прошлого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1, потом в июле телефоны пытались перебросить туда уже в свертках. В сентябре прошлого года мобильные телефоны с помощью пушки пытались перебросить в колонию № 14 в Семенове (р.п. Сухобезводное).
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