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Происшествия

Экс-сотрудница нижегородского СИЗО пойдет под суд за передачу телефонов в изолятор

25 января 2021 14:47  [137] Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Экс-сотрудница нижегородского СИЗО № 1 пойдет под суд за передачу телефонов в изолятор. Об этом сообщили в региональном СУ СК России 25 января 2021 года.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2020 года она неоднократно проносила мобильные телефоны и зарядные устройства в режимную зону, где передавала их подследственным за деньги. Взятки составляли от 6 тысяч до 21 тысячи рублей за каждую передачу.

В ноябре сотрудница была задержана, свою вину она признала. Из органов ГУФСИН она уволена.

Дело направлено в суд.

Добавим, что случаи передачи мобильных телефонов в СИЗО или колонии происходят довольно часто. К примеру, в июне прошлого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1, потом в июле телефоны пытались перебросить туда уже в свертках. В сентябре прошлого года мобильные телефоны с помощью пушки пытались перебросить в колонию № 14 в Семенове (р.п. Сухобезводное). 

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Теги:
Следственное управление Уголовное дело ФСИН
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