Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2021 15:28  [3] Шуховская башня в пос.Ляхово Нижегородской области признана выявленным ОКН
25 января 2021 15:19  [58] "Нижегородские студенты – лидеры среди самых интернет-активных в ПФО", - исследование
25 января 2021 14:20  [121] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области
25 января 2021 13:40  [165] Площадь Горького благоустроят за 75 млн рублей
25 января 2021 13:40  [101] Нижегородские больницы в 2020 году получили 17 новых компьютерных томографов
25 января 2021 13:27  [121] Воду частично отключат в Сормовском районе 26 января
25 января 2021 13:06  [225] Дом на Рождественской в Нижнем Новгороде снесут из-за угрозы ЧС
25 января 2021 12:47  [254] Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 января
25 января 2021 12:45  [345] Режим ЧС введен в Нижнем Новгороде из-за свалки в СНТ "Родник"
25 января 2021 12:08  [177] "Валдаи" планируют пустить до Дзержинска, Васильсурска и аэропорта "Стригино"
Общество

"Нижегородские студенты – лидеры среди самых интернет-активных в ПФО", - исследование

25 января 2021 15:19  [58] Общество

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Связисты ко дню российского студенчества проанализировали поведение абонентов МегаФона в возрасте 17-24 лет в Поволжье.

Как рассказали в пресс-службе мобильного опаратора, по итогам исследования нижегородские студенты заняли первую строчку рейтинга мобильной интернет-активности, загружая в среднем 32 ГБ ежемесячно. Такого объема трафика хватит для отправки более двух тысяч курсовых работ по электронной почте.

По последним данным Росстата, в России большинство студентов - девушки: в вузах и ссузах страны учатся 2,6 млн студенток и 2,3 млн студентов. По данным МегаФона, беседы девушек длятся дольше разговоров молодых людей. В среднем одна студентка проговаривает 429 минут ежемесячно – это на треть больше, чем представитель сильного пола. При этом, по среднему количеству минут в месяц нижегородские студентки занимают лишь 7 место среди регионов МегаФона в Поволжье. В 2020 году самыми разговорчивыми месяцами стали праздничный март, "домашние" май и октябрь.

В сети ситуация иная – юноши больше времени проводят за интернет-серфингом. В среднем один нижегородский студент загружает более 34 ГБ данных в месяц - на 32% больше, чем годом ранее. Самым "качающим" месяцем в 2020 у студентов стал ноябрь, когда многим снова пришлось перейти на обучение в онлайн-формате.

Для хранения учебной библиотеки, просмотра лекций и прослушивания подкастов нижегородские студенты чаще используют "яблочные" устройства – говорят аналитики МегаФона. Девушки предпочитают Apple iPhone 7, Apple iPhone 6S и Apple iPhone XR, а молодые люди: Apple iPhone 7, Apple iPhone SE и Huawei Honor 10 Lite.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Исследование Связь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph