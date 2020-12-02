"Нижегородские студенты – лидеры среди самых интернет-активных в ПФО", - исследование Общество

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Связисты ко дню российского студенчества проанализировали поведение абонентов МегаФона в возрасте 17-24 лет в Поволжье.

Как рассказали в пресс-службе мобильного опаратора, по итогам исследования нижегородские студенты заняли первую строчку рейтинга мобильной интернет-активности, загружая в среднем 32 ГБ ежемесячно. Такого объема трафика хватит для отправки более двух тысяч курсовых работ по электронной почте.

По последним данным Росстата, в России большинство студентов - девушки: в вузах и ссузах страны учатся 2,6 млн студенток и 2,3 млн студентов. По данным МегаФона, беседы девушек длятся дольше разговоров молодых людей. В среднем одна студентка проговаривает 429 минут ежемесячно – это на треть больше, чем представитель сильного пола. При этом, по среднему количеству минут в месяц нижегородские студентки занимают лишь 7 место среди регионов МегаФона в Поволжье. В 2020 году самыми разговорчивыми месяцами стали праздничный март, "домашние" май и октябрь.

В сети ситуация иная – юноши больше времени проводят за интернет-серфингом. В среднем один нижегородский студент загружает более 34 ГБ данных в месяц - на 32% больше, чем годом ранее. Самым "качающим" месяцем в 2020 у студентов стал ноябрь, когда многим снова пришлось перейти на обучение в онлайн-формате.

Для хранения учебной библиотеки, просмотра лекций и прослушивания подкастов нижегородские студенты чаще используют "яблочные" устройства – говорят аналитики МегаФона. Девушки предпочитают Apple iPhone 7, Apple iPhone 6S и Apple iPhone XR, а молодые люди: Apple iPhone 7, Apple iPhone SE и Huawei Honor 10 Lite.