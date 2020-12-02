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Общество

Более 300 тысяч жителей Нижегородской области погасили свои долги

25 января 2021 16:57  [75] Общество

Более 300 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в акции и погасили долги до нового года. Об этом сообщили в "ТНС энерго НН".

Акция "В новый год без долгов" продолжается до 31 января 2021 года. Главный приз– сертификат на приобретение бытовой техники на 100 тысяч рублей.

Напомним, чтобы принять участие в акции, необходимо было оплатить долги за электроэнергию до 31 декабря 2020 года, внести рекомендуемый платеж, а также получать электронную квитанцию.

Участники, которые оплатили счет за ноябрь и декабрь 2020 года, в том числе долг, и рекомендуемый платеж, указанный в счете за ноябрь получили 40 баллов и автоматически участвуют в распределении сертификатов на приобретение бытовой техники на сумму 25 тысяч рублей.

Те клиенты "ТНС энерго НН", которые не только внесли все платежи, но и подключили электронную квитанцию, получили 60 баллов. Они автоматически участвуют в распределении сертификатов на приобретение бытовой техники на 25 тысяч рублей и получают возможность побороться за главный приз — сертификат на приобретение бытовой техники на сумму 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день более 300 тысяч клиентов компании выполнили условия акции, из них более 230 тысяч набрали 40 баллов и более 80 тысяч – 60 баллов.

Клиенты могут узнать количество баллов на сайте "ТНС энерго НН" в соответствующем разделе.

Сертификат на 100 тысяч рублей достанется тому участнику, который наберет 60 баллов, вступит в группу Вконтакте "ТНС энерго Нижний Новгород" и станет автором лучшей, по мнению жюри, творческой работы.

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Теги:
Долги Жилье ТНС Энерго
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