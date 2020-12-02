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Политика

Нижегородские волонтеры получили благодарственные письма от Глеба Никитина

25 января 2021 18:07  [65] Политика

Фото: Единая Россия

Нижегородские волонтеры получили благодарственные письма от губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина за активное участие и личный вклад в развитие волонтерской деятельности в регионе по оказанию помощи в период пандемии. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Сегодня в Нижнем Новгороде прошла встреча с активистами и студентами волонтерского центра "Единой России". Она была приурочена ко Дню российского студенчества.

Участники встречи поделились своим опытом добровольчества, обсудили возникающие вопросы и проблемы, высказали свои предложения по дальнейшему развитию волонтерской деятельности в Нижегородской области.

"Со многими ребятами мы познакомились именно в пандемию. Она показала, насколько все мы можем объединиться, и с какой самоотдачей можем работать. Бывает иногда тяжело, устаешь от количества работы. Но, когда рядом с тобой есть большая и яркая команда, то можно свернуть горы", - подчеркнул и.о. руководителя "Молодой Гвардии Единой России" Евгений Горбунов.

Студентов также поздравили заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов и депутат Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова. 

"Сегодня, в такой замечательный праздник, мы были рады встретиться со студентами, на которых всегда можем положиться в нашей волонтерской работе. Безусловно, студенчество – это веселая пора, пора учебы, дружбы и общения. Приятно, что наша молодежь находит возможности и время для помощи другим людям. Хочу пожелать  ребятам ценить это время и наслаждаться им! Уверена, что мы и дальше продолжим вместе работать на благо Нижегородской области", - обратилась к студентам Ольга Щетинина.

Сейчас еженедельно волонтерский центр отрабатывает по Нижегородской области около 700 заявок. Волонтеры оказывают адресную помощь жителям, проводят различные консультации, в том числе юридические, работают на линии 122 и проводят еженедельный мониторинг цен на жизненно важные лекарственные препараты. И, конечно, приоритетным направлением работы остается поддержка врачей и медицинских сотрудников.

"Я хочу поблагодарить каждого волонтера и общественные организации за активную поддержку и волонтерскую работу в этот непростой период. Ваша помощь для нас очень важна. Самое ценное – это то, что в наших  рядах есть такие неравнодушные, отзывчивые и активные люди, готовые в любой момент прийти на помощь. Я уверен, что общими усилиями, такой единой и сильной командой, мы обязательно справимся с пандемией", - сказал Алексей Антонов.

Напомним, волонтерский центр "Единой России" в Нижегородской области был открыт 23 марта 2020 года. За время работы помощь смогли получить почти 55 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Волонтеры Единая Россия Студенты
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