Банк "Открытие" обновил мобильный банк для предпринимателей Бизнес

Фото: с сайта банка "Открытие"

Клиенты банка "Открытие" - владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут пользоваться обновленной версией мобильного банка. Об этом сообщили в пресс-службе "Открытия".

Банк расширил набор сервисов, призванных упростить daily banking для руководителей малого бизнеса. Новая версия мобильного приложения "Бизнес-Портал" опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market.

"Удобство банка для бизнеса во многом зависит от возможностей мобильного банка. В сегменте малого бизнеса руководитель часто решает и операционные задачи, потому на первый план выходит удобство расчетов – улучшено распознавание QR-кодов на платежах, добавлена сортировка ленты операций по контрагентам, а отображение банкоматов с поддержкой NFC-чипов сделает удобнее использование виртуальных карт для бизнеса", - прокомментировал заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка "Открытие" Виталий Сытников.

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк "Открытие" предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.

Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц можно узнать на сайте банка.