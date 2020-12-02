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Летящий квадрокоптер сбили над колонией в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН 26 января 2021 года.
С помощью беспилотного летательного аппарата мужчина пытался передать осужденным колонии № 7 Варнавинского района мобильные телефоны, но неудачно. Составлены протоколы о привлечении к административной ответственности.
Материалы дела будут направлены в суд.
Сотрудники, осуществившие задержание, будут поощрены.
Напомним, экс-сотрудница нижегородского СИЗО пойдет под суд за передачу телефонов в изолятор.
К примеру, в июне прошлого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1. Тогда были изъяты 31 сотовый телефон, 46 сим-карт, 14 зарядных устройств и 7 мобильных гарнитур, прикрепленных к квадрокоптеру.
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