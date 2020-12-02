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Общество

"Важно продолжать плановую работу по обновлению оборудования и замене сетей", - Юрий Шалабаев

26 января 2021 16:17  [46] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работу центрального аварийного диспетчерского управления АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе администрации 26 января 2021 года.

Как пояснил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, что аварийно-диспетчерская служба – это центр оперативной работы АО "Теплоэнерго". К диспетчерам поступает информация по разным каналам, в том числе от оперативно-ремонтного персонала районов тепловых сетей, "горячей линии" Теплоэнерго, домоуправляющих компаний и ТСЖ, единой дежурно-диспетчерской службы города, других ресурсоснабжающих организаций.

"Благодаря единой базе данных Сервис Деск у нас всегда есть полное понимание текущей обстановки и возможности для быстрого реагирования", - сказал Илья Халтурин.

"Если раньше мы буквально не отрывали трубку от уха, то сейчас практически все операции производятся онлайн – получение заявок от нашего колл-центра, выдача заданий, отслеживание этапов работ. Вся информация приходит в электронном виде, и обработка ее занимает считанные секунды. Параметры работы источников мы также видим в режиме онлайн", - рассказал о своей работе старший диспетчер центрального аварийного диспетчерского управления АО "Теплоэнерго" Алексей Петров.

У каждого мастера аварийно-ремонтной бригады есть планшет с единой базой данных для более быстрого устранения неполадок.

Юрий Шалабаев добавил, что необходимо сохранять объемы плановых ремонтов.

"За два года предприятие заменило свыше 200 км труб, существенно обновило сетевой комплекс. Результат есть: аварийность снижается уже второй год подряд. По итогам 2020 года – на 12%, в текущем отопительном сезоне – на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но повреждения случаются, поэтому важно продолжать именно плановую работу по обновлению оборудования, замене сетей. Впереди у нас юбилейный год. Уверен, что Теплоэнерго и другие коммунальные предприятия понимают степень ответственности и объемы работ, которые им предстоят. И их качественное выполнение станет самым лучшим подарком нашему городу и горожанам", - подытожил глава города.

Ранее сообщалось, что аварий на сетях "Теплоэнерго" стало меньше.

Кроме того, "Теплоэнерго" построит новую котельную в Чкаловске.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Ремонтные работы Теплоэнерго
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