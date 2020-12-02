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Культура и отдых

Центральную площадь благоустроят в п.Сухобезводное Нижегородской области

26 января 2021 16:52  [107] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Центральную площадь благоустроят в п.Сухобезводное Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 января 2021 года.

Глава администрации городского округа Семеновский Николай Носков оценил капитальный ремонт части здания местного Дома культуры, который был выполнен в 2020 году по нацпроекту "Культура". На выделенные средства также проведен частичный ремонт здания и обновлен зрительный зал.

В 2021 году вся центральная площадь перед обновленным ДК будет благоустроена по программе "Формирование комфортной городской среды", отметил Николай Носков.

Напомним, в Нижегородской области в 2021 году на "Формирование комфортной городской среды" будет выделено почти 1,5 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. Нацпроект был утвержден указом президента Владимира Путина.

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Теги:
Благоустройство Семеновский городской округ
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