Олег Лавричев намерен ежеквартально встречаться с молодежным активом Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель городской думы Олег Лавричев 25 января провел расширенную встречу с представителями и активистами молодежных организаций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

В ходе мероприятия участники молодежных организаций рассказали о своей работе и планах на 2021 год.

Олег Лавричев отметил, что это уже вторая его встреча с молодежными организациями, первая состоялась в конце декабря прошлого года.

"Для меня было открытие, что у нас есть такое количество молодежных сообществ и все объединены единым порывом участвовать в делах города, решать социально-значимые задачи. Мы договорились, что в новом году встретимся в расширенном составе, поговорим о планах, которые наметим вместе с депутатским корпусом, со всеми заинтересованными структурами администрации города", - пояснил он.

На встрече 25 января Олег Лавричев, выслушав представителей молодежных организаций, обещал поддержать их деятельность. В частности, председатель городской думы обещал оказать помощь в проведении спартакиады студотрядов Нижегородской области в части предоставления помещений для соревнований при условии, что к дисциплинам спартакиад по легкой атлетике будет добавлена сдача норм ГТО. На просьбу сохранить меры поддержки, которые получают волонтеры-медики во время пандемии, например – бесплатные транспортные карты, Олег Лавричев обещал найти такие механизмы, которые помогут волонтерам.

"Я очень рад, что у вас такой широкий набор инициатив и проектов. От некоторых захватывает дух. Вы должны показывать пример другим молодым людям, чтобы вовлекать их в ваши проекты, которые, безусловно, будут нами поддержаны", - сказал председатель Гордумы.

"Я поддерживаю предложение регулярно встречаться. Власти важно слушать и слышать молодежь, чтобы говорить на одном языке, держать руку на пульсе, общими усилиями добиваться общих результатов", - подытожил он.