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Общество

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ

26 января 2021 17:44  [91] Общество

Фото: с сайта вуза

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Об этом сообщили в вузе.

Приказом Министерства науки и высшего образования России он назначается ректором с 26 января 2021 года сроком на 5 лет.

Сергей Дмитриев был избран ректором на конференции трудового коллектива НГТУ им. Р.Е. Алексеева в ноябре. По результатам тайного голосования он получил 93% голосов.

Отметим, что Сергей Дмитриев имеет степень "доктор технических наук". Он возглавляет университет с 2011 года.

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Теги:
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