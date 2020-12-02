Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ Общество

Фото: с сайта вуза

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Об этом сообщили в вузе.

Приказом Министерства науки и высшего образования России он назначается ректором с 26 января 2021 года сроком на 5 лет.

Сергей Дмитриев был избран ректором на конференции трудового коллектива НГТУ им. Р.Е. Алексеева в ноябре. По результатам тайного голосования он получил 93% голосов.

Отметим, что Сергей Дмитриев имеет степень "доктор технических наук". Он возглавляет университет с 2011 года.