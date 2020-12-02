Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ

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Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Об этом сообщили в вузе.
Приказом Министерства науки и высшего образования России он назначается ректором с 26 января 2021 года сроком на 5 лет.
Сергей Дмитриев был избран ректором на конференции трудового коллектива НГТУ им. Р.Е. Алексеева в ноябре. По результатам тайного голосования он получил 93% голосов.
Отметим, что Сергей Дмитриев имеет степень "доктор технических наук". Он возглавляет университет с 2011 года.
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