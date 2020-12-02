Волонтеры "Единой России" предложили новые меры социальной помощи Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Волонтеры "Единой России" предложили новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Свои предложения волонтеры озвучили в рамках второго Социального онлайн-форума. Председатель партии Дмитрий Медведев, открывая форум, отметил, что волонтерские центры "Единой России" не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется.

"Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям", - сказал Дмитрий Медведев. Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года, автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в "красных зонах" более двух миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми медиков, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. "По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать", - подчеркнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры "Единой России" объединяют больше ста тысяч добровольцев. Все они каждый день общаются с людьми, которые делятся своими проблемами. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные проблемы на федеральный уровень.

Нижегородские волонтеры предложили поддержать детей-инвалидов. Руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов "Ковчег", депутат думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко предложил включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас под такую норму попадают только инвалиды I и II групп. "В этом списке нет детей с инвалидностью. У родителей нет времени сидеть в очередях. Если мы добавим эту категорию – окажем им существенную поддержку", - сказал Роман Пономаренко.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума "Единой России", поддержали в профильных министерствах. Представители Кабмина также принимали участие в мероприятии. Партия проработает их совместно с Правительством - положительный опыт такой работы уже есть. Фактически завершена совместная отработка поручений президента по итогам первого аналогичного форума, который прошел в декабре прошлого года. Владимир Путин тогда поддержал ряд предложений волонтеров, в том числе о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также о расширении возможностей онлайн-продажи лекарств.

В частности, об этом шла речь в ходе рабочей встречи секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и премьер-министра Михаила Мишустина, которая состоялась в преддверии форума, 26 января. На ней председатель правительства положительно оценил совместную работу с партией. "Мы с Вами достаточно подробно и часто говорим о подходах и проектах, которые есть у партии "Единая Россия", о том, что в первую очередь надо оказывать помощь, содействие людям: чтобы социальные программы выполнялись, чтобы все задачи, которые сформулированы Президентом в национальных целях, решались", - сказал премьер-министр.

В завершение форума Дмитрий Медведев поручил проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор средств (партийных взносов и благотворительных пожертвований) на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.

В Нижегородской области волонтерский центр партии работает с марта прошлого года. Волонтерские штабы созданы во всех районах и городских округах области. Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин отметил, что деятельность центра организована практически по всем направлениям, где сейчас требуется помощь.

"Это адресная поддержка: привозим продукты и медикаменты ветеранам, жителям старше 65 лет и людям с ОВЗ. Востребована помощь волонтеров на "горячих линиях". Во вторую волну пандемии волонтеры активно включились в доставку бесплатных лекарственных средств людям, которые проходят лечение на дому. Организовали развоз врачей по вызовам к пациентам и по маршрутам дом-работа-дом. Кроме того, депутаты и активисты "Единой России" передают свой транспорт для нужд медицинских учреждений, обеспечивают их топливными картами и денежными средствами на закупку ГСМ для служебных машин. Чтобы хоть немного разгрузить врачей, добровольцы дежурят в нековидных зонах поликлиник и больниц. Помогают в несложной работе, не требующей медицинской квалификации, например, в заполнении журналов, обзвоне пациентов, в регистратуре", - сообщил Глеб Никитин.

Помощь волонтеров получили более 55 тысяч жителей Нижегородской области. Глава региона подчеркнул, что волонтеры будут оказывать поддержку людям и социальным учреждениям до тех пор, пока в их помощи есть необходимость.