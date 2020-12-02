Нижний сегодня: главные события дня Общество

Сергей Злобин покинул пост главы нижегородского Минобра и будет курировать "Школу 800"

Сергей Злобин покинул пост министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Теперь он будет курировать реализацию проекта "Школа 800", а также станет советником губернатора.

Ольга Петрова стала и.о. министра образования Нижегородской области

Ольга Петрова стала и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. До назначения на новый пост она более 22 лет проработала в ННГУ им. Лобачевского, начиная с должности ассистента и до проректора по учебной работе.

Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января 2021 года. Глава региона обратился к нижегородцам, опубликовав пост в своем аккаунте сети Instagram. Он просит молодежь подумать о том, насколько нужны будут эти митинги через 20 лет. Сам губернатор считает, что даже сейчас объективных поводов для протеста в регионе нет, но есть люди, которым протест очень нужен.

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области

Нижегородский участок магистрали станет частью транснационального коридора Европа - Западный Китай. В Нижегородской области будет построено около 280 км этой трассы, которая затронет шесть муниципальных районов и два городских округа.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 26 января COVID-19

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 82 086 человек, в том числе 461 новый случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки, а днем ранее - 488 новых случаев COVID-19.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 82 086 человек, из которых 35 401 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 46 685 – за пределами областного центра.

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Приказом Министерства науки и высшего образования России он назначен ректором с 26 января 2021 года сроком на 5 лет.

Глеб Никитин опроверг информацию о попадании нижегородцев в реанимацию после COVID-вакцинации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о попадании в реанимацию нижегородцев после вакцинации. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram, общаясь с подписчиками, одна из которых рассказала об умершем от вакцины "Спутник" нижегородце.

Несколько автомобилей повредило упавшей с крыши наледью в Нижнем Новгороде

Глыба льда упала с кровли здания на ул.Совнаркомовской в Канавинском районе. Около здания были припаркованы минимум четыре иномарки.