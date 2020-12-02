"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 января 2021 19:01  [76] Нижний сегодня: главные события дня
26 января 2021 17:44  [161] Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ
26 января 2021 16:17  [132] "Важно продолжать плановую работу по обновлению оборудования и замене сетей", - Юрий Шалабаев
26 января 2021 16:12  [135] Нижегородские вузы увеличивают число занятий в очном формате
26 января 2021 15:49  [191] Территории Артемовских лугов хотят присвоить статус природного парка
26 января 2021 15:40  [142] Нижегородцев просят не парковаться между дворами из-за уборки снега
26 января 2021 14:51  [219] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области
26 января 2021 14:28  [195] Нарушения в работе такси выявлены в Нижнем Новгороде
26 января 2021 13:26  [177] Победитель проекта "ВВЕРХ" исполнила новогодние желаний детей
26 января 2021 13:14  [375] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 26 января COVID-19
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

26 января 2021 19:01  [76] Общество

Сергей Злобин покинул пост главы нижегородского Минобра и будет курировать "Школу 800"

Сергей Злобин покинул пост министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Теперь он будет курировать реализацию проекта "Школа 800", а также станет советником губернатора.

Ольга Петрова стала и.о. министра образования Нижегородской области

Ольга Петрова стала и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. До назначения на новый пост она более 22 лет проработала в ННГУ им. Лобачевского, начиная с должности ассистента и до проректора по учебной работе.

Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января 2021 года. Глава региона обратился к нижегородцам, опубликовав пост в своем аккаунте сети Instagram. Он просит молодежь подумать о том, насколько нужны будут эти митинги через 20 лет. Сам губернатор считает, что даже сейчас объективных поводов для протеста в регионе нет, но есть люди, которым протест очень нужен.

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области

Нижегородский участок магистрали станет частью транснационального коридора Европа - Западный Китай. В Нижегородской области будет построено около 280 км этой трассы, которая затронет шесть муниципальных районов и два городских округа.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 26 января COVID-19

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 82 086 человек, в том числе 461 новый случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки, а днем ранее - 488 новых случаев COVID-19.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 82 086 человек, из которых 35 401 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 46 685 – за пределами областного центра.

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ

Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Приказом Министерства науки и высшего образования России он назначен ректором с 26 января 2021 года сроком на 5 лет.

Глеб Никитин опроверг информацию о попадании нижегородцев в реанимацию после COVID-вакцинации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о попадании в реанимацию нижегородцев после вакцинации. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram, общаясь с подписчиками, одна из которых рассказала об умершем от вакцины "Спутник" нижегородце.

Несколько автомобилей повредило упавшей с крыши наледью в Нижнем Новгороде

Глыба льда упала с кровли здания на ул.Совнаркомовской в Канавинском районе. Около здания были припаркованы минимум четыре иномарки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph