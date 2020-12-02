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Пропавшая 1,5 года назад нижегородка найдена живой. Об этом сообщил ПСО "Волонтер" 26 января 2021 года.
По информации поисковиков, Яна Калинкина 1998г.р пропала еще в июне 2019 года.
Ее нашли только теперь. Участники официальной группы "Волонтер" ВКонтакте были удивлены, узнав об этом.
Любую информацию о пропавших людях можно сообщать на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.
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