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Нижегородская психбольница оштрафована за трудовые нарушения

27 января 2021 09:32  [2] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская психбольница оштрафована за трудовые нарушения. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Выяснилось, что пятеро врачей-психиатров больницы № 2 (ул.Июльских дней,28) с января по октябрь 2020 года работали в другом медицинском учреждении.


Также в психбольнице №2 учет рабочего времени персонала ведется с нарушением. В частности, отмеченное количество часов в табелях не соответствует действительности.

За допущенные нарушения трудового законодательства больницу оштрафовали на 32 тысячи рублей.

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Теги:
Госинспекция труда Здравоохранение Штраф
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