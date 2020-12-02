Нижегородская психбольница оштрафована за трудовые нарушения Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская психбольница оштрафована за трудовые нарушения. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Выяснилось, что пятеро врачей-психиатров больницы № 2 (ул.Июльских дней,28) с января по октябрь 2020 года работали в другом медицинском учреждении.



Также в психбольнице №2 учет рабочего времени персонала ведется с нарушением. В частности, отмеченное количество часов в табелях не соответствует действительности.

За допущенные нарушения трудового законодательства больницу оштрафовали на 32 тысячи рублей.