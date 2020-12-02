ЧС прогнозируют из-за ледяного дождя в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ЧС прогнозируют из-за ледяного дождя в Нижегородской области. ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупреждает, что сегодня, 27 января, весь день и до 18 часов ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

В регионе установились крайне неблагоприятные явления: метель и сильный ветер, местами – ледяной дождь.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в числе которых повреждение или обрыв линий электропередачи и связи, а также нарушения в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, падение наледи и снега с крыш.