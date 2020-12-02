Свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 27 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 27 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

Под отключение попадают дома в Автозаводском и Московском районах по адресам: ул. Героя Смирнова, 61, 65, 67; ул. Страж Революции, 22.

В Московском районе свет уже отключили, в Автозаводском планируется - в 13:00. Электроснабжение возобновится в 17:00.