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Свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 27 января

27 января 2021 10:15  [107] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 27 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС. 

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

Под отключение попадают дома в Автозаводском и Московском районах по адресам: ул. Героя Смирнова, 61, 65, 67; ул. Страж Революции, 22.

В Московском районе свет уже отключили, в Автозаводском планируется - в 13:00. Электроснабжение возобновится в 17:00.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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