Около 30 свалок у мусорных контейнеров убрали в Канавинском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

29 свалок у мусорных контейнеров убрали в частном секторе Канавинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 января 2021 года.

Ликвидацию контролировало министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Всего было вывезено почти 1,5 тысячи куб.м. отходов.

Адреса ликвидированных в Канавинском районе несанкционированных свалок: пер. Бодайбинский д.27; ул. Болотникова - ул.Электровозная; ул. Гордеевская 159; ул. Запорожская 6; ул. Линейная, 2; ул. Зеленодольская, 46; ул. Зеленодольская, 108; ул. Зеленодольская, 126; ул. Зеленодольская, 143; ул. Климовская, 3а; ул. Кузбасская, 21; ул. Кузбасская, 41; ул. Курортная, 2; ул. Лебедева-Кумача, 42; ул. Ледокола Садко, 2а; ул. Напольно-Выставочная, 2а; ул. Осипенко, 7; ул. Пахомова, 54; ул. Подворная, 11; ул. Пурехская, 1; ул. Репина, 2; ул. Сивашская, 25; ул. Симферопольская, 1; ул. Симферопольская - Прокатная (перекресток); ул. Украинская, 13; ул. Ухтомского (Горочная), 42; ул. Ухтомского, 34; ул. Ухтомского, 89; ул. Фонвизина, 2.

"Вопрос должны решать вместе все ответственные организации – региональный оператор, собственники контейнерных площадок. Оперативная реакция всех ответственных органов поможет качественнее выполнять задачи национального проекта "Экология", - отметил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

В этом году сотрудники Минэкологии зафиксировано еще порядка 100 новых нарушений.

В Минэкологии напомнили, что региональный оператор отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров в соответствии с согласованным графиком вывоза, при этом он же обязан обеспечить уборку выпавших из контейнера в момент погрузки отходов и далее транспортировать ТКО на утвержденный территориальной схемой объект для дальнейшей обработки, обезвреживания и утилизации. За содержание и благоустройство контейнерных площадок, а также за организацию обустройства контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами и нормами, установленными действующим законодательством, в том числе за обеспечение площадок всеми необходимыми емкостями для сбора твердых коммунальных отходов, отвечает собственник.

Всего за 2020 год региональный оператор - ООО "Нижэкология-НН" - в своей зоне деятельности (Нижний Новгород без Сормовского района, Дзержинск и Володарский район) ликвидировал 125 несанкционированных свалок объемом 16, 5 тысяч куб.м.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.