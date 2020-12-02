"Социальный форум "Единой России" дает возможность ведомствам сразу взять в работу инициативы из регионов", - Артем Кавинов Политика

Депутат Госдумы Артем Кавинов по итогам второго социального онлайн-форума партии "Единая Россия" заявил, что форум нарабатывает ресурсность. Об этом сообщили в НРО партии.

"Форум становится регулярным и эффективным событием в ходе, которого не просто набрасываются какие-то инициативы, а тут же многие предложения получают оценку ведомств и берутся в работу. И совершенно необязательно, что это не какие-то глобальные масштабные изменения. Есть много нюансов, которые могли бы сделать проще и удобнее и жизнь граждан и их взаимодействие с ведомствами. Например, таковым является нижегородское предложение - обслуживать детей-инвалидов без очереди во всех организациях наравне с инвалидами I и II групп. Это вроде бы понятные, человеческие моменты, но они не имеют законодательной силы. Нужно внести изменения в указ президента и руководитель Минтруда уже взял этот момент на заметку", - рассказал Кавинов.

Также из поступивших предложений от регионов депутат выделил инициативу по обеспечению пожилых людей и людей группы риска мобильными трекерами с данными по состоянию их здоровья.

"Конечно, это позволит медикам в экстренных случаях, основываясь на данных устройства, оказать максимально эффективную помощь. Думаю, что это предложение нужно обсудить более подробно. В первую очередь посмотреть, какие ресурсы необходимы для внедрения нововведения. Возможно принятие решений в рамках уже существующих программ", - оценил инициативу парламентарий.

Он также отметил, и другие итоги онлайн-форума.

"Есть еще ряд тем, связанных с лицензированием домов престарелых, первоочередной вакцинации волонтеров. Они получили поддержку профильных ведомств, но понятно, что каждое предложение требует внимательного изучения и проработки. Самое главное, что дает форум – это возможность с мест донести свои мысли, свои инициативы до федеральных органов власти. Это своего рода "социальный лифт" для проектов. Это говорит о том, что уже сегодня активисты, сторонники партии могут начинать подготовку к следующему социальному форуму, готовить свои предложения по тем или иным актуальным вопросам. Нужно обязательно использовать этот ресурс продвижения социальных новаций", - высказал свое мнение Артем Кавинов.

Напомним, 26 января состоялся второй социальный форум партии "Единая Россия". В его работе приняли участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров партии со всей страны. Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди.

Ряд предложений участников первого социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — сейчас партия реализует их совместно с Правительством.