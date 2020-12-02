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Старинные фотокамеры представил Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, коллекция виртуальной платформы "Artefact" пополнилась новой выставкой под названием "Легендарные фотокамеры XIX-XX веков".
Зрители ознакомятся с историей знаковых фотокамер XIX–XX веков: с деревянной камерой "Фохтлендер", различными камерами ящичного типа, а также самыми известными дальномерными и зеркальными фотоаппаратами.
Также представлена уникальная дорожная камера Максима Дмитриева, камера из валенка, знаменитые "Смена" и "Зенит".
В коллекции Русского музея фотографии есть экспонаты, о существовании которых многие даже не подозревали, или те, которые видели только на картинках. Это мультипликатор конструкции Е. О. Любимова, "Ленинград", "Киев-10" и "Сокол-2". С ними также можно ознакомиться на виртуальной выставке.
Еще одна экспозиция музея на платформе "Артефакт" – "Художественный альбом фотографий с натуры". На выставке представлены работы А. О. Карелина из альбома конца XIX века, на которых изображены утраченные в прошлом веке интерьеры дома на Осыпной, отражена атмосфера жизни семьи фотографа.
Увидеть экспозицию можно и установив бесплатное мобильное приложение "Artefact".
В приложении "Артефакт" и на сайте проекта можно виртуально прогуляться по экспозициям более 300 музеев страны.
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СПРАВКА:
Русский музей фотографии является единственным государственным музеем фотографического профиля в России. Он был создан в 1992 году в Нижнем Новгороде по инициативе общественности, а в 2000 году стал государственным.
Музей находится в историческом центре города, на ул.Пискунова, в здании, где в XIX веке работали всемирно известные фотографы Андрей Осипович Карелин (1837-1906) и Максим Петрович Дмитриев (1858-1948). Здание музея является памятником истории и культуры регионального значения.
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