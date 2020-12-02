"Освобождение Ленинграда – это не только военная, но и великая моральная победа", - Евгений Люлин Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 27 января в 77-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады встретился с представителями общественной организации "Жители блокадного Ленинграда". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Во встрече приняли участие председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Наталья Курепина, заместитель председателя правления организации Ольга Карпилина, председатель по Автозаводскому району Мария Карпова, председатель по Московскому району Нелли Минакова и Валентина Панкрашова.

"Обороняя Ленинград, совершили свои подвиги 220 Героев Советского Союза, более 60 военнослужащих повторили подвиг Александра Матросова. Но был в блокадном Ленинграде и героизм другого рода. Люди едва передвигали ноги от голода, но шли на заводы и выпускали военную продукцию. Даже дети и подростки в блокаду были защитниками города: помогали, чем могли – тушили зажигательные бомбы, вставали к станку вместо отцов. Освобождение Ленинграда – это не только военная, но еще и великая моральная победа ленинградцев! Торжество человеческого духа! Люди выдержали голод, холод, выстояли и, в конце концов, победили!", - сказал в ходе встречи Евгений Люлин.

"У организации "Жители блокадного Ленинграда" очень давняя связь, настоящая дружба с Законодательным собранием Нижегородской области. Наша первая встреча с Евгением Борисовичем была в 2004 году, когда мы организовали первую поездку для 40 блокадников в Санкт-Петербург. Сейчас блокадников осталось 116 человек, а ведь было около тысячи. Нам всегда помогают и поддерживают. Я выпустила две книги "Ленинградское блокадное братство". Там есть фотографии из наших поездок и со встреч", - отметила Наталья Курепина.

"Прошло 77 лет, но до сих пор в сердцах наших соотечественников отзываются болью воспоминания о погибших в блокаду. Нижегородцы особенно остро чувствуют эту боль. Горьковская область приняла тысячи детей из блокадного Ленинграда, оставшихся без родителей. Среди эвакуированных ребятишек была и школьница Таня Савичева, похороненная у нас, в Шатках", - напомнил Евгений Люлин.

"Для многих блокадников Нижний Новгород стал второй родиной, поэтому боль Ленинграда – это и наша боль, а освобождение города – наша радость и гордость за тех, кто выстоял и не покорился врагу. Очень важно, чтобы молодое поколение осознавало великое значение той победы и понимало, почему День освобождения Ленинграда называют Днем воинской славы России. Только воспитывая у молодых людей чувство гражданской ответственности и гордости за свою страну, мы сможем защитить себя и своих потомков от повторения тех страшных событий", - добавил он.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса для представителей организации "Жители блокадного Ленинграда" будет организована поездка в Санкт-Петербург. Кроме того, Законодательное собрание будет оказывать всю необходимую помощь в организации поездок блокадников по Нижегородской области.

СПРАВКА:

Общественная организация "Жители блокадного Ленинграда" была создана в Нижнем Новгороде в 1995 году. Организация входит в городской Совет ветеранов как секция ветеранов Великой Отечественной войны. Также ее участники являются членами Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинград. Организация насчитывает около 120 человек.