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Общество

Заревскую дорогу от М-7 к Дзержинску планируют открыть в конце октября

27 января 2021 14:02  [2] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Заревскую объездную дорогу в Дзержинске планируют открыть к ноябрю 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сроки проекта

Сейчас реконструкция дороги выполнена на 50%. Работы затрагивают объездную дорогу в Дзержинске (ул.Красноармейская) и подъезд к Дзержинску от трассы М-7 (пр. Чкалова - ул. Гагарина - пр. Ленина).

Работы проходят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и должны завершиться 31 октября 2021 года.

"Реконструкция Заревской объездной позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологическое состояние прилегающих территорий", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"За два года проезжая часть протяженностью 2 км будет расширена до четырех полос. По обеим сторонам дороги построят ливневую канализацию, заменят все остановочные павильоны, которые будут располагаться на заездных карманах, появится новая линия освещения и шумозащитные экраны", - добавил губернатор Нижегородской области.

Промежуточные результаты

На сегодняшний день на объекте полностью выполнено переустройство линии связи и устройство фундаментов под шумозащитные экраны, на стадии завершения установка опор освещения и устройство основания из щебня, основания из асфальтобетонной смеси. Кроме того, выполнена большая часть работ по реконструкции железнодорожного переезда завода им. Свердлова и установке бортового камня. Ведутся работы по устройству ливневой канализации, светофорных объектов и наружного освещения.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год.

Кто выполняет работы
Государственный контракт Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области с компанией "Эйдос" заключен 30 января 2020 года. Цена контракта составила 431 млн рублей. Срок окончания работ - 31 октября 2021 года.

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Теги:
Дзержинск Дороги Реконструкция
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