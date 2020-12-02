Заревскую дорогу от М-7 к Дзержинску планируют открыть в конце октября

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Заревскую объездную дорогу в Дзержинске планируют открыть к ноябрю 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сроки проекта
Сейчас реконструкция дороги выполнена на 50%. Работы затрагивают объездную дорогу в Дзержинске (ул.Красноармейская) и подъезд к Дзержинску от трассы М-7 (пр. Чкалова - ул. Гагарина - пр. Ленина).
Работы проходят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и должны завершиться 31 октября 2021 года.
"Реконструкция Заревской объездной позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологическое состояние прилегающих территорий", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"За два года проезжая часть протяженностью 2 км будет расширена до четырех полос. По обеим сторонам дороги построят ливневую канализацию, заменят все остановочные павильоны, которые будут располагаться на заездных карманах, появится новая линия освещения и шумозащитные экраны", - добавил губернатор Нижегородской области.
Промежуточные результаты
На сегодняшний день на объекте полностью выполнено переустройство линии связи и устройство фундаментов под шумозащитные экраны, на стадии завершения установка опор освещения и устройство основания из щебня, основания из асфальтобетонной смеси. Кроме того, выполнена большая часть работ по реконструкции железнодорожного переезда завода им. Свердлова и установке бортового камня. Ведутся работы по устройству ливневой канализации, светофорных объектов и наружного освещения.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год.
Кто выполняет работы
Государственный контракт Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области с компанией "Эйдос" заключен 30 января 2020 года. Цена контракта составила 431 млн рублей. Срок окончания работ - 31 октября 2021 года.
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