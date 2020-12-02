Еще семь домов ЖК "Новинки Smart City" введут в эксплуатацию к июлю Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще семь домов ЖК "Новинки Smart City" введут в эксплуатацию к июлю. Об этом сообщает инициативная группа жильцов в соцсети ВКонтакте со ссылкой на информацию застройщика - ООО "Технический заказчик Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства".

Согласно информации, дома №17 и 19 введут к 27 мая, №18 - к 10 июня, №16 - к 17 июня, №№ 20, 21, 22 - к 8 июля текущего года.

График ввода домов № 1-7, 23, 29, 31 будет определен до 15 февраля.

Также жители дома сообщают, что на совещании с министром строительства Нижегородской области Анатолием Молевым 25 января обсуждался вопрос строительства детского сада и школы в ЖК. Детский сад планируется построить там весной-летом этого года, школу - к концу 2021 года. Однако, сроки могут сдвинуться на более ранние.

Напомним, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в стране, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.