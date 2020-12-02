Акция "Блокадный хлеб" проходит в Нижегородской области Общество

Акция "Блокадный хлеб" началась в Нижегородской области сегодня, 27 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, акция всероссийская и приурочена к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Учреждения культуры в районах проводят для жителей исторические марафоны, выставки памяти и конкурсы детских рисунков, книжные обзоры, викторины, показы патриотических фильмов и раздают информационные листовки о блокаде Ленинграда.

Центральным событием станет всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб", который пройдет в школах. Символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов.

"День снятия блокады Ленинграда – знаковая дата для всей нашей страны. События тех страшных лет затронули миллионы семей и заставили весь мир переосмыслить понятие гуманизма. Сегодня мы вспоминаем людей, не переживших блокаду, и отдаем дань уважения ленинградцам, сохранившим память о том времени", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для меня история блокады – это и история моей семьи. Знаю о том времени из первых уст, больше всего хочется, чтобы подобное больше никогда не повторилось в судьбе человечества. Вместе с тем блокада стала символом единения нашего народа. Вся страна тогда помогала осажденному городу. Достаточно вспомнить газовскую полуторку, проложившую дорогу жизни, и судьбу Тани Савичевой, эвакуированной в Горьковскую область", - добавил губернатор Нижегородской области.

К сетевой акции "Ленинград. Блокада. Память" присоединились и библиотеки Нижнего Новгорода, которые подготовили для детей и взрослых онлайн-беседы, чтения, исторические экскурсы и уроки мужества.



СПРАВКА:

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. За время блокады из Ленинграда было эвакуировано больше 1,5 млн человек. От голода и лишений за период блокады погибло почти 700 тысяч ленинградцев. Эта цифра прозвучала на Нюрнбергском процессе. Сегодня историки считают, что общее число жертв блокады – 1,5 млн человек.

Самый тяжелый период – с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941-1942 годов. За три месяца умерло больше 250 тысяч человек. С ноября 1941 года по март 1943 года продукты завозили через Ладожское озеро по "Дороге жизни": летом – по воде, зимой – по льду. Блокада Ленинграда окончательно была снята в ходе Ленинградско-Новгородской операции советских войск 27 января 1944 года.