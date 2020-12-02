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Бизнес

Банк "Открытие" продлевает срок действия сезонного вклада "Зимний"

27 января 2021 14:53  [70] Бизнес

Банк "Открытие" продлевает срок действия сезонного вклада "Зимний" по ставке 4,75%. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Открыть вклад с повышенной процентной ставкой можно будет до 6 февраля 2020 года включительно. Срок вклада – 6 либо 12 месяцев.

Сумма депозита может составлять от 50 тысяч до 15 млн рублей. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или дистанционно - в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия".

"Важным преимуществом вклада "Зимний" является гибкая схема выплаты процентов", - рассказали в пресс-службе, добавив, что вкладчик имеет возможность самостоятельно выбрать, когда получить доход от своих сбережений: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

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Теги:
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