Прокуратура предупредила главу Нижегородского района из-за снега на парковках для инвалидов

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Прокуратура внесла представление главе администрации Нижегородского района из-за снега на парковках для инвалидов. Об этом сообщили в прокуратуре региона 27 января 2021 года.
В частности, на ул. Бекетова и ул. Провиантской на стоянках транспорта для инвалидов не был убран снег. В связи с этим, парковаться было нельзя.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурами Советского и Нижегородского районов в адрес руководителей ТРЦ "Победа" и МП "РЭД" внесены представления, а за ненадлежащий контроль – главе администрации Нижегородского района тоже внесено представление.
После вмешательства прокуратуры снег был убран, парковка свободна.
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