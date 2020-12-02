Прокуратура предупредила главу Нижегородского района из-за снега на парковках для инвалидов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Прокуратура внесла представление главе администрации Нижегородского района из-за снега на парковках для инвалидов. Об этом сообщили в прокуратуре региона 27 января 2021 года.

В частности, на ул. Бекетова и ул. Провиантской на стоянках транспорта для инвалидов не был убран снег. В связи с этим, парковаться было нельзя.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурами Советского и Нижегородского районов в адрес руководителей ТРЦ "Победа" и МП "РЭД" внесены представления, а за ненадлежащий контроль – главе администрации Нижегородского района тоже внесено представление.

После вмешательства прокуратуры снег был убран, парковка свободна.