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Общество

Консорциум "Вернадский - Нижегородская область" создают в регионе

27 января 2021 15:57  [89] Общество

Фото: пресс-служба МГУ им. Ломоносова

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Консорциум "Вернадский - Нижегородская область" создают в регионе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Российского Союза ректоров", ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума 27 января 2021 года в Москве.

Суть меморандума

Будет создан региональный научно-образовательный консорциум из ведущих университетов, региональных вузов, научно-исследовательских институтов и социально ориентированного бизнеса, а также появятся совместные лаборатории, кафедры и центры коллективного пользования. В результате регион получает доступ к научно-образовательным и технологическим достижениям ведущих вузов страны для развития научной тематики, важной именно для его территории.

Направления развития

Стороны планируют сотрудничать в таких направлениях, как фундаментальные и прикладные научные исследования, развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, совершенствование целевой подготовки кадров, содействие созданию научно-образовательных кластеров с участием органов власти, бизнеса и промышленности.

Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область - один из лидеров в стране по уровню научного и образовательного потенциала. В регионе функционирует более 10 государственных вузов, общая численность студентов превышает 90 тысяч человек. В регионе работают 3 отраслевых НИИ, а общее число сотрудников, занятых научными исследованиями и разработками, превышает 40 тысяч человек.

"Мы изначально поддерживали проект "Вернадский". Прежде всего, это сотрудничество Федерального ядерного центра, ГК "Росатом" и МГУ. Кроме того, мы активно работали с МГУ в рамках деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) и при подготовке заявки на создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Мы договорились о дальнейших совместных планах с МГУ по развитию НОЦ и ИНТЦ в Нижегородской области. Именно МГУ является инициатором закона, позволяющего создавать площадки для развития инновационных проектов, благодаря чему был создан первый ИНТЦ в стране (ИНТЦ "Воробьевы горы"). Президент России Владимир Путин осенью 2020 года поддержал направления нашего сотрудничества в атомной отрасли и идею создания ИНТЦ "Квантовая долина" на территории Нижегородской области. "Связка НОЦ и ИНТЦ позволила бы региону достичь всех целей, обозначенных в национальном проекте "Наука" и ряде других нацпроектов", - отметил Глеб Никитин.

"В консорциуме "Вернадский - Нижегородская область" будут участвовать самые разные предприятия. Хотелось бы выделить "Группу ГАЗ", которая уже сформировала конкретные направления научно-технического сотрудничества с МГУ", - добавил Глеб Никитин.

"Одним из главных направлений программы развития МГУ является проект "Вернадский". Работа по созданию консорциумов ведется с 2018 года. Нижегородская область - очень сильный регион, он стал одним из первых, где создан Научно-образовательный центр мирового уровня в рамках национального проекта "Наука". Глеб Никитин задумал многое, что планируется сделать в регионе для поддержания науки и образования", - сказал Виктор Садовничий.

Отметим, что в Нижегородской области уже есть региональная площадка "Вернадский - Саров" на базе ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в рамках научно-образовательного консорциума "Вернадский - Саров".

Напомним, сейчас в контуре Нижегородского НОЦ находится порядка 200 проектов. Кроме того, на финальной стадии находится решение о создании инновационного научно-технологического центра, который представляет собой совокупность территорий с особым правовым и налоговым режимами, где организации будут осуществлять научно-внедренческую деятельность. Проект уже поддержали более 50 организаций, включая госкорпорации "Ростех" и "Росатом", а также Сбербанк и РЖД.

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