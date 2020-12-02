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Бизнес

ВТБ Лизинг и ГК "Яндекс.Такси" объявили о расширении партнерства

27 января 2021 16:50  [66] Бизнес

Фото: ВТБ

ВТБ Лизинг и ГК "Яндекс.Такси" объявили о расширении партнерства. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По итогам 2020 года ВТБ Лизинг передал партнёрам Яндекс.Такси 1 600 автомобилей. Сейчас ВТБ Лизинг намерен кратно увеличить объёмы сотрудничества с Яндекс.Такси, в том числе за счет логистического направления. В настоящее время обсуждаются возможности предоставления специальных условий для партнёров сервиса "Доставка Яндекс Go".

Как пояснили в пресс-службе, "Доставка Яндекс Go" - логистическое решение для бизнеса и массового рынка - показало 13-кратный рост в 2020 году, и сейчас обрабатывает более миллиона заказов в неделю. Из-за повышенного спроса на услуги доставки сервис видит необходимость увеличения количества подключенных автокурьеров.

ВТБ Лизинг сейчас активно развивает сегмент автомобильных продаж, уделяя отдельное внимание сотрудничеству с таксопарками, каршеринговыми компаниями, а также курьерскими службами. Потребности курьерских автопарков отличаются, так как в доставке на первый план выходит не комфорт внутри автомобиля, а его экономичность, манёвренность, удобный багажник и компактный размер.

Соглашение о сотрудничестве ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали в ноябре 2019 года в ходе форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". По его условиям компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса: они могут пополнять и обновлять свои автопарки по упрощённой схеме с авансом от 0%. К приобретению доступны 14 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга не превышает трёх лет.

В 2020 году, несмотря на пандемию, обновили и пополнили автопарки более 350 партнёров Яндекс.Такси в различных регионах РФ. Самыми популярными моделями для приобретения таксопарками стали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan, Kia Rio. Партнеры сервиса приобретали от одного до 260 автомобилей. В основном предложением воспользовались небольшие таксопарки. Большинство сделок пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

"ВТБ Лизинг активно развивает сотрудничество с автопарками, гибко подходит к потребностям каждого конкретного клиента, и мы рады расширить перечень направлений взаимодействия с Яндекс.Такси. На сегмент автолизинга сегодня наша компания делает особый акцент. Спрос на данный продукт в России растет стремительными темпами, и во многом это происходит именно благодаря развитию сервисов такси, доставки, каршеринга. В ноябре-декабре 2020 года мы увидели рост спроса на 6% к аналогичным месяцам 2019 года, несмотря на пандемию. В 2021 году мы рассчитываем на еще больший рост, и готовы предложить лучшие условия для удовлетворения такого запроса. Приобрести машину в лизинг через нашу компанию можно с нулевым авансом за несколько дней", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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Теги:
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