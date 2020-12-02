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Происшествия

Человек упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде

27 января 2021 16:41  [105] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Человек упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде 27 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о происшествии поступила в Единую диспетчерскую службу в 14:42. 

Сейчас в акватории Оки работают спецслужбы. Пользователи соцсети сообщают, что пострадавший, возможно, является подростком.

Напомним, тело мужчины было обнаружено под Мызинским мостом 22 января.

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Теги:
Мост МЧС
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