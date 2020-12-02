Упавший с Канавинского моста человек – погиб, его тело нашли в Оке Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Упавший с Канавинского моста человек – погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Его тело нашли в Оке. К настоящему моменту оно извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

Личность и возраст пока не установлены. Пользователи соцсети сообщают, что погибший, возможно, является подростком.

Напомним, информация о падении человека с моста поступила спасателям сегодня - 27 января в 14:42.