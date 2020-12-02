Стая волков нападает на домашних питомцев в Шахунском районе

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Случаи нападения волков на домашних питомцев зарегистрированы в Шахунском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона.
В комитете пояснили, что волки нападают на домашних собак в поселке Сява. Для того, что бы защитить местных жителей, в район отправлены опытные следопыты и охотники.
Как рассказали в комитете, целью специалистов является не уничтожение животных, а регулирование численности этого хищника.
В 2020 году в Нижегородской области насчитывалось 43 особи волка, тогда как в 2019 году в нижегородских лесах обитало всего 18 волков. Случаев нападения волков на человека в регионе не зарегистрировано.
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